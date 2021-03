Covid: iniziato Cdm su misure anti-contagio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - E' iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri che dovrà varare il nuovo decreto con le misure anti-Covid che sarà valido a partire dal prossimo 7 aprile fino a fine mese. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - E'da pochi minuti a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri che dovrà varare il nuovo decreto con leche sarà valido a partire dal prossimo 7 aprile fino a fine mese.

