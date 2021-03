Covid | infettivologo Ieraci | ' sì a co-somministrazione con vaccino antinfluenzale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - "Vaccinare se stessi per proteggere gli altri". È questo il concetto che secondo Robertoe referente scientifico per le vaccinazioni Asl Roma 1 e strategie vaccinali della Regione Lazio, deve essere compreso e assimilato dalla popolazione. "Non solo un atto sanitario, ma anche un atto sociale - sottolinea il medico - uno scambio di protezione tra generazioni". E un ruolo importantissimo, in questo senso, viene giocato dal. "Con circa 14 milioni di persone sopra i 65 anni di età nel nostro Paese - sottolinea- mettere a punto strategie di prevenzione efficaci per proteggerli dai virus influenzali deve rappresentare una priorità di sanità pubblica, anche alla luce della possibile co-circolazione, nella prossima ...