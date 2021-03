Covid: inchiesta dati falsificati, spuntano anche oltre 180 'morti fantasma' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Palermo, 31 mar. (Adnkronos) - “Perché il problema lo sai qual è? Che abbiamo trovato 140 morti mai comunicati”. E' il 30 dicembre del 2020 e la dirigente della Regione siciliana Maria Letizia Di Liberti, arrestata ieri nell'ambito dell'inchiesta sui dati falsificati sulla pandemia in Sicilia, parla al telefono senza sapere di essere intercettata. Un dato che andava comunicato. “Ma no 140, 5 al giorno”, diceva spiegava Maria Letizia Di Liberti. “Non è che ce ne possono comunicare… perché dovremmo intestarlo a tutte le aziende. Perché te l'ho detto, quelli che morivano a domicilio oppure nei pronto soccorso…”. Tre mesi dopo, a marzo, spuntano altri morti 'fantasma'. oltre 180. E' un altro retroscena che emerge dall'inchiesta della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Palermo, 31 mar. (Adnkronos) - “Perché il problema lo sai qual è? Che abbiamo trovato 140mai comunicati”. E' il 30 dicembre del 2020 e la dirigente della Regione siciliana Maria Letizia Di Liberti, arrestata ieri nell'ambito dell'suisulla pandemia in Sicilia, parla al telefono senza sapere di essere intercettata. Un dato che andava comunicato. “Ma no 140, 5 al giorno”, diceva spiegava Maria Letizia Di Liberti. “Non è che ce ne possono comunicare… perché dovremmo intestarlo a tutte le aziende. Perché te l'ho detto, quelli che morivano a domicilio oppure nei pronto soccorso…”. Tre mesi dopo, a marzo,altri'.180. E' un altro retroscena che emerge dall'della ...

