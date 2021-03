Covid | inchiesta dati falsificati | spuntano anche oltre 180 ' morti fantasma'

Advertising

fattoquotidiano : Sicilia, l’inchiesta sui dati Covid falsati e le accuse all’assessore Razza: “Illeciti commessi con l’avallo della… - fattoquotidiano : Covid Sicilia, il delfino di Musumeci che spingeva per l’accordo con la Lega di Salvini: ecco chi è Razza, l’assess… - M5S_Europa : L’inchiesta sui dati #Covid della Procura di #Trapani mostra un degrado politico vergognoso. I funzionari regionali… - divorex82 : RT @fattoquotidiano: Sicilia, l’inchiesta sui dati Covid falsati e le accuse all’assessore Razza: “Illeciti commessi con l’avallo della pol… - globalistIT : Semplicemente allucinante, leggete qui #Sicilia #datitruccati #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid inchiesta

SardiniaPost

Il giornalista ne parla alla luce della notizia riguardante l'Oms che, un anno dopo, ha deciso di andare a fondo nell'sull'ipotesi di fuga del coronavirus dal laboratorio cinese. 'Delle due ...... il più alto in grado dopo la bufera sui dati falsi delin Sicilia che si è abbattuta in piazza Ottavio Ziino, con l'che ha coinvolto l'assessore Ruggero Razza, che si è dimesso ieri, ...Palermo, 31 mar. (Adnkronos) - “Perché il problema lo sai qual è? Che abbiamo trovato 140 morti mai comunicati”. E' il 30 dicembre del 2020 e ...(Adnkronos) - E' boom di nuovi contagi di Coronavirus in Sicilia nel bollettino di oggi, 31 marzo. Ma, dopo la mancata comunicazione dei dati di ieri seguita all'inchiesta della procura di Trapani sui ...