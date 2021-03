Covid, in zona rossa no visite ad amici fino al 30 aprile | Vaccino obbligatorio per il personale sanitario (Di mercoledì 31 marzo 2021) fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi), come invece consentito nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021)al 30nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti ouna volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi), come invece consentito nel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - Tg3web : Il grande imbroglio dei dati in Sicilia. Tre arrestati, si dimette l'assessore alla salute Razza che al telefono or… - petergomezblog : Covid Sicilia, le accuse alla politica: ‘Hanno cercato di dare un’immagine migliore di quella reale per evitare zon… - Ed52926520 : RT @Patty66509580: Covid Sicilia, quando a novembre l’assessore indagato si lamentava della zona arancione: “Abbiamo Rt più basso di altre… - paolocosso : Covid: Macron, tutta la Francia sarà zona rossa #buonasera #telcoblog #informati #tlc #sistemiufficio #notizie… -