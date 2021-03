Covid in Lombardia, 3.943 nuovi casi. Cento decessi, a Bergamo +241 positivi (Di mercoledì 31 marzo 2021) A fronte di 56.747 tamponi effettuati, sono 3.943 i nuovi positivi (6,9%). I guariti/dimessi sono 4.510. Ecco i dati diffusi da Regione Lombardia nella giornata di mercoledì 31 marzo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 31 marzo 2021) A fronte di 56.747 tamponi effettuati, sono 3.943 i(6,9%). I guariti/dimessi sono 4.510. Ecco i dati diffusi da Regionenella giornata di mercoledì 31 marzo.

