Covid, Ilaria Capua: «Il virus non andrà via neanche con il vaccino» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilaria Capua è intervenuta ieri durante il talk di attualità Di Martedì in onda su La7 per fare il punto sulla situazione Coronavirus in Italia. La virologa, direttrice dell'UF One Health Center, ha spiegato che il vaccino Covid permetterà di ridurre la trasmissione del virus nel nostro Paese anche se «Il virus non andrà via, diventerà endemico». Ilaria Capua fa il punto sulla situazione Covid in Italia La virologa Ilaria Capua, intervenuta ieri nel corso del talk Di Martedì, in onda su La7, ha parlato a lungo del Coronavirus e della situazione vaccini nel nostro Paese. «Dobbiamo ricordarci che siamo in presenza di una variante molto contagiosa, ...

