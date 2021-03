Covid, il “ritorno alla normalità” a inizio del 2022. Lo studio con tutti gli scenari possibili (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per l’Italia il tanto agognato “ritorno alla normalità” potrebbe arrivare in estate, probabilmente ad agosto, mentre per raggiungere l’obiettivo “Zero-Covid” bisognerà aspettare gennaio-febbraio dell’anno prossimo. È lo scenario delineato da uno studio condotto dall’Istituto superiore di sanità e dalla Fondazione Kessler, pubblicato sul server medRxiv e quindi non sottoposto ancora a revisione paritaria. Le stime lasciano sperare e sognare, ma a accanto ad esse ci sono delle condizioni essenziali. La prima è di riportare nel più breve tempo possibile i contagi a 50 ogni 100mila abitanti a settimana. Non facile se consideriamo che oggi ci troviamo di fronte a cifre molto superiori, all’incirca quadruplicate. Seconda condizione: vaccinare 500mila persone al giorno. Terza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per l’Italia il tanto agognato “” potrebbe arrivare in estate, probabilmente ad agosto, mentre per raggiungere l’obiettivo “Zero-” bisognerà aspettare gennaio-febbraio dell’anno prossimo. È loo delineato da unocondotto dall’Istituto superiore di sanità e dFondazione Kessler, pubblicato sul server medRxiv e quindi non sottoposto ancora a revisione paritaria. Le stime lasciano sperare e sognare, ma a accanto ad esse ci sono delle condizioni essenziali. La prima è di riportare nel più breve tempo possibile i contagi a 50 ogni 100mila abitanti a settimana. Non facile se consideriamo che oggi ci troviamo di fronte a cifre molto superiori, all’incirca quadruplicate. Seconda condizione: vaccinare 500mila persone al giorno. Terza ...

