Covid, il nuovo decreto nel pomeriggio: addio zone gialle, arriva lo sblocco dei concorsi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Attesa per il nuovo decreto anti Covid che probabilmente sarà varato oggi pomeriggio durante il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi e che sarà in vigore fino a fine aprile. Tra le novità è previsto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Attesa per ilantiche probabilmente sarà varato oggidurante il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi e che sarà in vigore fino a fine aprile. Tra le novità è previsto ...

