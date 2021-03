Covid Germania, Merkel sicura: “Mi vaccinerò anche con AstraZeneca” (Di mercoledì 31 marzo 2021) La cancelliera della Germania, Angela Merkel non ha dubbi ed è pronto a farsi somministrare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca: le ultime. Nonostante il caos sul vaccino di AstraZeneca, specialmente in Germania, la cancelliera Angela Merkel ha affermato senza ombra di dubbio: “Al mio turno mi vaccinerò anche con il siero britannico“. La risposta della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) La cancelliera della, Angelanon ha dubbi ed è pronto a farsi somministrare il vaccino anti-di: le ultime. Nonostante il caos sul vaccino di, specialmente in, la cancelliera Angelaha affermato senza ombra di dubbio: “Al mio turno micon il siero britannico“. La risposta della L'articolo proviene da Inews.it.

