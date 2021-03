Covid Francia, Macron: “Tutto il Paese zona rossa” (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

TgLa7 : #Covid, #Francia: Macron parla alla nazione alle 20. Non parlava da scorso novembre, altro mese di picco epidemiolo… - TizianaFerrario : Francia verso terzo lockdown duro.Stasera alle 20 parla #Macron. 37 mila casi al giorno. Terapie intensive in affan… - SkyTG24 : #Covid Francia, contagi in aumento. #Macron: 'Tutto il Paese in zona rossa, scuole chiuse' - infoitinterno : Covid, Macron: 'Francia tutta in zona rossa. Scuole chiuse per tre settimane' - infoitinterno : Covid, tutta la Francia in zona rossa: scuole chiuse per tre settimane. Macron: «Con la variante inglese un’epidemi… -