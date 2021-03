Covid Francia, in arrivo nuove misure (Di mercoledì 31 marzo 2021) Francia verso nuove misure per affrontare la terza ondata di coronavirus. Il presidente francese Emmanuel Macron terrà un discorso alla nazione questa sera alle 20. Stamattina intanto è in programma un Consiglio di Difesa. Secondo i media locali, la riunione, tra i vari punti all’ordine del giorno, si occuperà delle scuole e della possibile chiusura per tre-quattro settimane approfittando delle vacanze di Pasqua. La sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo, ha chiesto la chiusura di tutte le scuole della capitale francese mettendo in guardia da un aumento dei contagi tra i ragazzi. In un’intervista a ‘Bfmtv’, Hidalgo ha spiegato la richiesta definendo la situazione sanitaria “molto grave” e la “disorganizzazione” degli istituti scolastici “gravissima”. La sindaca ha sottolineato che oggi circa 20mila studenti “non sono in classe ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021)versoper affrontare la terza ondata di coronavirus. Il presidente francese Emmanuel Macron terrà un discorso alla nazione questa sera alle 20. Stamattina intanto è in programma un Consiglio di Difesa. Secondo i media locali, la riunione, tra i vari punti all’ordine del giorno, si occuperà delle scuole e della possibile chiusura per tre-quattro settimane approfittando delle vacanze di Pasqua. La sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo, ha chiesto la chiusura di tutte le scuole della capitale francese mettendo in guardia da un aumento dei contagi tra i ragazzi. In un’intervista a ‘Bfmtv’, Hidalgo ha spiegato la richiesta definendo la situazione sanitaria “molto grave” e la “disorganizzazione” degli istituti scolastici “gravissima”. La sindaca ha sottolineato che oggi circa 20mila studenti “non sono in classe ...

