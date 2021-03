Advertising

TV7Benevento : **Covid: fonti Lega, contatti e nessuno screzio con Draghi, confronto Salvini-Speranza**... - TV7Benevento : **Covid: fonti Lega, mediazione in Cdm per valutare eventuali riaperture dopo Pasqua**... - Ilcommentatore0 : @mietitore85 @Trail7439 @MediasetTgcom24 Oltre al fatto che le ho elencate nell'altro tweet, lei comunque ha detto… - riktroiani : ++ Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo #decretolegge #Covid. Lo si apprende da fonti di govern… - infoitsalute : Dl Covid, fonti Lega: Ripetuti contatti con Draghi, nessuno screzio ma seguire dati -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid fonti

Metro

...dadi governo. Per la casella lasciata vacante da Simona Malpezzi, neocapogruppo Pd al Senato, è in pole la senatrice dem Caterina Bini. In Cdm anche Dl su navi da crociera Il decretoe ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge. Lo si apprende dadi governo, a riunione ancora in corso. Nessuna zona gialla fino al 30 aprile . E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge, che è atteso nel pomeriggio in ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo decreto legge Covid, che sarà in vigore dal 7 al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo, a riunione ancora in corso. Dopo Pasqua il ...L'epidemiologo Liang Wannian, a capo del pool cinese che affiancò il team dell'Oms: "Cinesi ed esperti internazionali hanno lavorato assieme" (ANSA) ...