Covid: Fontana, 'zona rossa Lombardia sicura per tutta la settimana di Pasqua' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - La Lombardia continuerà a essere zona rossa ancora per un po'. Lo ha confermato il presidente della Regione Attilio Fontana, in un'intervista diffusa da Lombardia Notizie. "Venerdì potremo fare il punto della situazione. Certi dati stanno migliorando, come l'Rt che si è abbassato in maniera considerevole, ma abbiamo ancora valutazioni negative legate a occupazione di ospedali e terapie intensive. Fino a venerdì sicuramente lo saremo e penso che lo saremo per tutta la settimana di Pasqua. Mi auguro che finito il periodo delle vacanze Pasquali si possa ricominciare a respirare", conclude.

