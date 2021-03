Covid: Fontana, 'in Lombardia vaccinazione di massa dopo 13-14 aprile' (2) (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - La vaccinazione di massa comincerà con il portale di Poste e i centri vaccinali massivi attivi, ma serviranno anche dosi sufficienti. Fontana ha spiegato che con il portale di Poste sarà possibile iniziare a prenotarsi "nei primi giorni di aprile" e che "la quantità di vaccini necessari per fare la campagna di massa dovrebbero arrivare intorno al 13-14 aprile e quindi a partire da quella data potremo cominciare". Al momento, "abbiamo utilizzato tutti i vaccini che avevamo a disposizione, per quanto riguarda Pfizer". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - Ladicomincerà con il portale di Poste e i centri vaccinali massivi attivi, ma serviranno anche dosi sufficienti.ha spiegato che con il portale di Poste sarà possibile iniziare a prenotarsi "nei primi giorni di" e che "la quantità di vaccini necessari per fare la campagna didovrebbero arrivare intorno al 13-14e quindi a partire da quella data potremo cominciare". Al momento, "abbiamo utilizzato tutti i vaccini che avevamo a disposizione, per quanto riguarda Pfizer".

