Advertising

Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - specchiodisesto : Generale #Figliuolo in #Lombardia: con attivazione sistema Poste italiane saremo ancora più operativi - vacamcom : 'In un momento cruciale per il nostro Paese, vogliamo permettere alle autorità sanitarie di condurre nel modo migli… - tg2000it : #Covid e vaccini, #Figliuolo: “Entro settembre l’immunità di gregge” #31marzo @FedericoPlotti @TV2000it - TV7Benevento : Covid: Figliuolo, ‘in Lombardia piano vaccini coerente con quello nazionale’... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo

'In Lombardia non va tutto bene, bisogna migliorare'. E' il commento del generale Paolo, commissario straordinario per l'emergenza, in visita ad alcuni hub della Regione. Per, comunque, il piano vaccini della Lombardia 'è coerente con quello nazionale, e questo mi conforta'. E su ciò che non funziona 'le cose che ...... ha detto il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l'emergenzain visita all'hub nell'area espositiva di MalpensaFiere a Busto Arsizio (Varese) . "La Regione ...Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Dal generale Francesco Paolo Figliuolo e da Fabrizio Curcio, rispettivamente commissario per l'emergenza Covid e capo ..."In Lombardia non va tutto bene, bisogna migliorare". E' il commento del generale Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, in visita ad alcuni hub della Regione. Da giovedì, ...