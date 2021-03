Covid: Figliuolo, ‘in Lombardia piano vaccini coerente con quello nazionale’ (2) (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) – In Lombardia Figliuolo e Curcio hanno vaccinato tre hub: Malpensafiere a Varese, il centro dell’esercito al Parco Trenno e poi la Fiera di Milano. “Ho visto una sinergia tra tutte le forze del Paese”, ha detto Figliuolo. “Va tutto bene? No – ha aggiunto – come da altre parti dobbiamo migliorare, se no non ha senso verificare il piano. L’essenza piano è nella verifica degli scostamenti, verificare se ciò che si è pensato è in linea con quello che dobbiamo ottenere”, ha sottolineato ancora. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) – Ine Curcio hanno vaccinato tre hub: Malpensafiere a Varese, il centro dell’esercito al Parco Trenno e poi la Fiera di Milano. “Ho visto una sinergia tra tutte le forze del Paese”, ha detto. “Va tutto bene? No – ha aggiunto – come da altre parti dobbiamo migliorare, se no non ha senso verificare il. L’essenzaè nella verifica degli scostamenti, verificare se ciò che si è pensato è in linea conche dobbiamo ottenere”, ha sottolineato ancora. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - vivere_sardegna : Figliuolo a Cagliari, il generale dell’emergenza Covid incontrerà anche Solinas per parlare di vaccini - infoitinterno : VACCINI COVID, PRESIDENTE FONTANA: GENERALE FIGLIUOLO E CAPO PROTEZIONE CIVILE CURCIO HANNO CONCLUSO IL “TOUR” LOMB… - infoitinterno : Vaccini Covid, Figliuolo e Curcio in visita a Milano: 'Lombardia verso l'allineamento' - MagdaCattaneo : RT @Radio1Rai: In #Lombardia la visita del commissario all'emergenza Covid #Figliuolo con il capo del @DPCgov #Curcio. Ancora ritardi e dis… -