Covid: Figliuolo, 'in Lombardia piano vaccini coerente con quello nazionale' (2) (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - In Lombardia Figliuolo e Curcio hanno vaccinato tre hub: Malpensafiere a Varese, il centro dell'esercito al Parco Trenno e poi la Fiera di Milano. "Ho visto una sinergia tra tutte le forze del Paese", ha detto Figliuolo. "Va tutto bene? No - ha aggiunto - come da altre parti dobbiamo migliorare, se no non ha senso verificare il piano. L'essenza piano è nella verifica degli scostamenti, verificare se ciò che si è pensato è in linea con quello che dobbiamo ottenere", ha sottolineato ancora.

