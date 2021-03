Covid: Ema, 'non trovati fattori rischio trombosi rare dopo vaccino AstraZeneca' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute) - "Al momento la revisione" in corso sulla sicurezza del vaccino anti-Covid di AstraZeneca "non ha identificato alcun fattore di rischio specifico, come l'età, il sesso o una precedente storia medica di disturbi della coagulazione", per gli "eventi molto rari" di trombosi anomale segnalate dopo la somministrazione del prodotto. Lo riferisce l'Agenzia europea del farmaco Ema, informando che il comitato di farmacovigilanza Prac si riunisce oggi nell'ambito della revisione su questi episodi "molto rari di trombosi insolite associate a un basso numero di piastrine, in persone vaccinate con Vaxzevria". "Lunedì 29 marzo l'Ema ha convocato una riunione del gruppo di esperti" costituito "ad hoc per fornire ulteriori contributi alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos Salute) - "Al momento la revisione" in corso sulla sicurezza delanti-di"non ha identificato alcun fattore dispecifico, come l'età, il sesso o una precedente storia medica di disturbi della coagulazione", per gli "eventi molto rari" dianomale segnalatela somministrazione del prodotto. Lo riferisce l'Agenzia europea del farmaco Ema, informando che il comitato di farmacovigilanza Prac si riunisce oggi nell'ambito della revisione su questi episodi "molto rari diinsolite associate a un basso numero di piastrine, in persone vaccinate con Vaxzevria". "Lunedì 29 marzo l'Ema ha convocato una riunione del gruppo di esperti" costituito "ad hoc per fornire ulteriori contributi alla ...

