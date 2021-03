Covid e sensibilità ambientale cambiano il rapporto con l’auto (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’amore tra gli italiani e l’auto è messo a dura prova dall’emergenza Covid e da una crescente sensibilità ambientale: il 79% la condanna per l’impatto che ha sull’ambiente, eppure 6 su 10 non potrebbero farne a meno e oggi più che mai la considerano indispensabile per evitare i mezzi pubblici e muoversi in modo sicuro. Il focus auto 2021 condotto dall’Osservatorio Findomestic, in 15 tra i principali mercati di tutto il mondo, restituisce il ritratto di un automobilista italiano che dopo un anno di pandemia vive più l’auto in maniera diversa rispetto al passato. abr/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’amore tra gli italiani eè messo a dura prova dall’emergenzae da una crescente: il 79% la condanna per l’impatto che ha sull’ambiente, eppure 6 su 10 non potrebbero farne a meno e oggi più che mai la considerano indispensabile per evitare i mezzi pubblici e muoversi in modo sicuro. Il focus auto 2021 condotto dall’Osservatorio Findomestic, in 15 tra i principali mercati di tutto il mondo, restituisce il ritratto di un automobilista italiano che dopo un anno di pandemia vive piùin maniera diversa rispetto al passato. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

