Covid e dati falsi in Sicilia, il procuratore: 'Comportamenti criminali. Da pc e WhatsApp verrà fuori molto altro' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ha fatto parecchio discutere ieri l'inchiesta della Procura di Trapani sui presunti dati falsificati sulla pandemia in Sicilia per evitare le zone rosse . Un'inchiesta che ha portato all'arresto di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ha fatto parecchio discutere ieri l'inchiesta della Procura di Trapani sui presuntificati sulla pandemia inper evitare le zone rosse . Un'inchiesta che ha portato all'arresto di ...

Advertising

NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - SSaponelli : RT @RobMacCready: @BarillariDav La soluzione è curare usando le risorse occupate a fare #tamponi per 300mila tamponi si sprecano ogni giorn… - antonellaa262 : Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 30 marzo dell’unità di Crisi regionale riporta 2.016 positivi su 19.… -