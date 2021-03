Covid: D'Incà, 'zona gialla? Unico pensiero salute cittadini' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Niente zone gialle fino al 30 aprile? "La situazione è ancora grave, dobbiamo procedere spediti con le vaccinazioni e raggiungere il traguardo delle 500mila somministrazioni al giorno. L'Unico pensiero ora deve essere la salute dei nostri cittadini". Così il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D'Incà, passando davanti a Palazzo Chigi a poche ore dal Consiglio dei ministro. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Niente zone gialle fino al 30 aprile? "La situazione è ancora grave, dobbiamo procedere spediti con le vaccinazioni e raggiungere il traguardo delle 500mila somministrazioni al giorno. L'ora deve essere ladei nostri". Così il ministro ai Rapporti col Parlamento Federico D', passando davanti a Palazzo Chigi a poche ore dal Consiglio dei ministro.

Advertising

La7tv : #tagada Nuovo decreto anti-Covid, ministro D'Incà: 'Situazione ancora grave, serve massima attenzione. Il ritorno d… - giacomensa : @MarcoSanavia1 Anche la mia. Sono tristissima per lei e inca@@ata come una pantera con chi glieli ha rubati. E NON mi riferisco al covid. - striscia_rossa : Il Covid che si è abbattuto sulle comunità indigene non ha risparmiato nemmeno l'ultimo #ponte inca in Perù.… - Roberto75938742 : RT @Tg1Rai: E' crollato in #Perù l'unico ponte #Inca rimasto. Nel suo genere un capolavoro di ingegneria. Da oltre 600 anni le comunità loc… - enr_gav : RT @Tg1Rai: E' crollato in #Perù l'unico ponte #Inca rimasto. Nel suo genere un capolavoro di ingegneria. Da oltre 600 anni le comunità loc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Incà Il culto ancestrale di Pachamama Covid - 19, un piccolo virus, ha fatto emergere l'insostenibilità della nostra economia occidentale. Cosa può insegnarci la spiritualità indigena nella situazione che stiamo vivendo? L'economia degli ...

Patronati, a 20 anni da legge riflettere su ruolo facilitatori per accesso al welfare Permettere ai cittadini di usufruire di centinaia di misure, dalla disoccupazione ai bonus Covid, dagli assegni familiari alla pensione, passando per centinaia di altri strumenti previdenziali e ...

Covid. Pfizer e Biontech: “Nostro vaccino è efficace anche nei bambini tra 12 e 15 anni” Quotidiano Sanità - 19, un piccolo virus, ha fatto emergere l'insostenibilità della nostra economia occidentale. Cosa può insegnarci la spiritualità indigena nella situazione che stiamo vivendo? L'economia degli ...Permettere ai cittadini di usufruire di centinaia di misure, dalla disoccupazione ai bonus, dagli assegni familiari alla pensione, passando per centinaia di altri strumenti previdenziali e ...