Covid | Decaro | ' sindaci non consultati per decreto | frattura istituzionale'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Leggiamo dalle agenzie di stampa che il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge in materia di misure antiCovid. Scopriamo che non ci sono più zone bianche e gialle e che molte attività economiche resteranno chiuse per ancora un mese senza alcuna certezza sui tempi di erogazione dei ristori per le chiusure precedenti. E per la prima volta i sindaci e i presidenti di Provincia non sono stati consultati né informati sulle misure contenute nel testo". Lo sottolinea Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci. "Devo dire che in un momento così delicato per il Paese tutto ci aspettavamo -lamenta il numero uno dell'Associazione dei Comuni italiani- tranne che una frattura nella collaborazione istituzionale. Non ci ...

