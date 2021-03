Covid: De Rosa (M5S), 'Fontana riferisca in Consiglio Lombardia su nuove indagini' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - "Autoriciclaggio e false dichiarazioni, che si aggiungono alla frode in pubbliche forniture, sono accuse di estrema gravità per un governatore. È bene che la giustizia segua il proprio corso e lavori per accertare e chiarire con ogni mezzo, ogni aspetto di questa vicenda. Allo stesso tempo riteniamo che il governatore Fontana debba intervenire al più presto in aula per chiarire al Consiglio regionale la propria posizione”. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Massimo De Rosa, sulle nuove indagini della Procura di Milano a carico del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Si tratta dell'ennesimo duro colpo inferto dal centrodestra a trazione leghista all'onore e alla reputazione di questa regione. L'orgoglio dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - "Autoriciclaggio e false dichiarazioni, che si aggiungono alla frode in pubbliche forniture, sono accuse di estrema gravità per un governatore. È bene che la giustizia segua il proprio corso e lavori per accertare e chiarire con ogni mezzo, ogni aspetto di questa vicenda. Allo stesso tempo riteniamo che il governatoredebba intervenire al più presto in aula per chiarire alregionale la propria posizione”. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Massimo De, sulledella Procura di Milano a carico del presidente della Regione, Attilio. “Si tratta dell'ennesimo duro colpo inferto dal centrodestra a trazione leghista all'onore e alla reputazione di questa regione. L'orgoglio dei ...

