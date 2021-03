Covid | Curcio | ' Lombardia fondamentale per obiettivo 500mila dosi al giorno'

Advertising

Affaritaliani : Covid, Curcio (Protezione civile) 'Lombardia Regione che ha vaccinato di più' - TgLa7 : Covid: #Curcio, siamo in guerra, servono norme da guerra - interrisnews : Le #vaccinazioni anti #Covid in #Lombardia cambiano marcia grazie a #Poste Italiane?? - LaPresse_news : Vaccini, Figliuolo: “In #Lombardia non va tutto bene” - espansionetv : Covid, la visita di Figliuolo e Curcio all’hub vaccinale di MalpensaFiere #covidLombardia #vacciniCovid #Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Curcio

La visita agli hub vaccinali della Lombardia approfondimento, come funziona il vaccino Johnson & Johnson e chi lo produce Figliuolo ed il capo della Protezione civile, Fabrizio, sono ...31 mar 11:22al drive through del Parco di Trenno - VIDEO 31 mar 11:22 Figliuolo negli hub ... Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza, ...Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid in visita all’hub nell’area espositiva di MalpensaFiere in provincia di Varese, assieme al capo ...Parte anche in Lombardia giovedì 1 aprile il sistema informatico di Poste Italiane per la prenotazione dei vaccini anti Covid. Lo ha confermato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario strao ...