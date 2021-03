Covid: Cdm approva nuove misure anti contagio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar.(Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende, il decreto contenente le nuove misure anti-Covid. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile e resterà valido fino alla fine del mese. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar.(Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri hato, a quanto si apprende, il decreto contenente le. Il provvedimento entrerà in vigore il 7 aprile e resterà valido fino alla fine del mese.

Advertising

repubblica : Decreto anti-Covid, Italia rossa e arancione tutto aprile. Oggi il Cdm sulle nuove misure. La bozza: obbligo vaccin… - Open_gol : C'è la conferma: nessuna zona gialla fino al 30 aprile. Tutte le novità del testo ora in Cdm - 7rancescoCerqua : RT @repubblica: ?? Cdm, ok al decreto anti-Covid: Italia rossa e arancione per tutto aprile. No zone gialle, possibili deroghe - LaPresse_news : Dl Covid, il #Cdm approva le nuove misure anticontagio - Samira1577 : RT @dottorbarbieri: *FLASH -COVID: CDM APPROVA NUOVE MISURE ANTI CONTAGIO- FLASH* = -