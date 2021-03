Covid: Casa Bianca, 'siamo ancora in guerra contro il virus' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Washington, 31 mar. (Adnkronos) - Con un aumento di casi registrato in 20 stati, la Casa Bianca invita gli americani alla cautela, nonostante il procedere spedito della campagna vaccinale. "siamo ancora in guerra col virus. Le persone devono stare attente, Sappiamo che le persone sono frustrate, sono stanche di sacrifici. Lo comprendiamo. Ma dobbiamo continuare" a stare attenti, ha detto la portavoce Jen Psaki, ai microfoni della Cnn. La Psaki ha anche criticato quei governatori che stanno revocando l'obbligo delle mascherine e riaprendo completamente le attività commerciali. "Anche negli stati dove i governatori hanno revocato queste misure, ci sono aziende, sindaci, leader locali che le mantengono perché sanno che servono a salvare le vite, che aiuteranno le loro comunità a tornare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Washington, 31 mar. (Adnkronos) - Con un aumento di casi registrato in 20 stati, lainvita gli americani alla cautela, nonostante il procedere spedito della campagna vaccinale. "incol. Le persone devono stare attente, Sappiamo che le persone sono frustrate, sono stanche di sacrifici. Lo comprendiamo. Ma dobbiamo continuare" a stare attenti, ha detto la portavoce Jen Psaki, ai microfoni della Cnn. La Psaki ha anche criticato quei governatori che stanno revocando l'obbligo delle mascherine e riaprendo completamente le attività commerciali. "Anche negli stati dove i governatori hanno revocato queste misure, ci sono aziende, sindaci, leader locali che le mantengono perché sanno che servono a salvare le vite, che aiuteranno le loro comunità a tornare ...

