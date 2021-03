Covid: Carnivak-Cov è il primo vaccino per animali (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ad Aprile in Russia al via la produzione di Carnivak-Cov, il primo vaccino al mondo contro il Covid-19 destinato agli animali Carnivak-Cov è il primo vaccino al mondo anti-Covid 19 destinato agli animali. È stato sviluppato in Russia dal Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor). Al momento è stato sperimentato con successo su cani, gatti,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ad Aprile in Russia al via la produzione di-Cov, ilal mondo contro il-19 destinato agli-Cov è ilal mondo anti-19 destinato agli. È stato sviluppato in Russia dal Servizio federale per la sorveglianza veterinaria e fitosanitaria (Rosselkhoznadzor). Al momento è stato sperimentato con successo su cani, gatti,… L'articolo Corriere Nazionale.

