Covid: Brescia, 'come per Ordini Viminale acceleri su voto elettronico' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - “Il decreto-legge all'esame del Cdm di oggi riconosce l'importanza del voto elettronico consentendo il rinvio delle elezioni di alcuni Ordini professionali proprio per permettere di organizzare il voto online. In questi giorni si sono concluse le prime elezioni online della Federazione nazionale degli Ordini dei medici. Non si capisce dunque perché anche i cittadini non possano votare grazie al digitale. Invito il Viminale ad accelerare sulla sperimentazione del voto elettronico. Entro giugno è atteso il decreto attuativo. Sfruttiamo la finestra delle prossime amministrative e spendiamo il milione di euro stanziato". Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - “Il decreto-legge all'esame del Cdm di oggi riconosce l'importanza delconsentendo il rinvio delle elezioni di alcuniprofessionali proprio per permettere di organizzare ilonline. In questi giorni si sono concluse le prime elezioni online della Federazione nazionale deglidei medici. Non si capisce dunque perché anche i cittadini non possano votare grazie al digitale. Invito ilad accelerare sulla sperimentazione del. Entro giugno è atteso il decreto attuativo. Sfruttiamo la finestra delle prossime amministrative e spendiamo il milione di euro stanziato". Così Giuseppe, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Brescia, 'come per Ordini Viminale acceleri su voto elettronico'... - mammeonline : RT @LaSkilly: Vi consiglio la lettura di questo articolo #brescia - lorenteggio : #covid #CORONAVIRUS. I DATI DEL #31MARZO IN #LOMBARDIA: 100 MORTI, 3.943 NUOVI #POSITIVI #milano #monza #lecco… - giuliabottini : Giornale di Brescia: Covid, Fontana: «Vaccini massivi in Lombardia dal 13 o 14 aprile». - Mirandola59 : RT @LaSkilly: Vi consiglio la lettura di questo articolo #brescia -