Covid Basilicata, oggi 158 contagi: bollettino 31 marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 158 i nuovi contagi di Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 31 marzo. Si registrano altri 2 morti. Da ieri sono stati processati 1.324 tamponi molecolari. I Comuni con più casi di nuovi contagi sono Matera (28) e Potenza (14). I lucani guariti o negativizzati sono 89, di cui 21 a Potenza e 15 a Matera. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.523 (+54), di cui 4.339 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.997 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 429 quelle decedute. In deciso aumento i ricoverati nelle strutture ospedaliere, sono 184 (+16): al San Carlo di Potenza 36 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 19 in medicina d’urgenza, 5 in terapia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 158 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 31. Si registrano altri 2 morti. Da ieri sono stati processati 1.324 tamponi molecolari. I Comuni con più casi di nuovisono Matera (28) e Potenza (14). I lucani guariti o negativizzati sono 89, di cui 21 a Potenza e 15 a Matera. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.523 (+54), di cui 4.339 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.997 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 429 quelle decedute. In deciso aumento i ricoverati nelle strutture ospedaliere, sono 184 (+16): al San Carlo di Potenza 36 nel reparto di malattie infettive, 34 in pneumologia, 19 in medicina d’urgenza, 5 in terapia ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @LaPresse_news: Covid, Bardi: “A breve termineremo prime dosi a #over 80” - LaPresse_news : Covid, Bardi: “A breve termineremo prime dosi a #over 80” - ilMetapontino : In Basilicata 158 nuovi contagi da Covid-19, Ventitré in più del giorno precedente. - LifeJoining : RT @dukana2: Disastro #Covid19 #Basilicata perché non hanno chiuso impianti petroliferi ed #Fca ??altri 158 nuovi contagiati??2 morti??Rico… - TuttoH24 : La task force regionale comunica che ieri, 30 marzo, sono stati processati 1.324 tamponi molecolari per la ricerca… -