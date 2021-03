Covid, altra tragedia nel giro di 24 ore: il record di morti è spaventoso (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non si arresta la corsa del Covid che continua a fare vittime in tutto il mondo: altro caso di record di morti nelle ultime 24 ore. Il Covid non arresta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non si arresta la corsa delche continua a fare vittime in tutto il mondo: altro caso didinelle ultime 24 ore. Ilnon arresta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, l'Oms critica la Cina e chiede un'altra inchiesta sull'ipotesi di fuga del virus dal laboratorio #covid… - davidedm_91 : Invece tutta un'altra storia sulla pandemia, dove #Biden incassa un tasso di approvazione del 65%, secondo lo stess… - LnmMIAMI : RT @QRepubblica: 'La vita vera è un'altra cosa, le persone non devono sopravvivere solo al covid! Al di là della pandemia c'è un contesto c… - generacomplotti : RT @Rep_Salute: Covid, se le fake news sugli embrioni mettono a rischio la vaccinazione: Si è parlato della presenza di feti abortiti in al… - Devilriki78 : @CucchiRiccardo Sig. Cucchi le sembra normale per lei che una societa appena multata per frode faccia ricorso nei c… -