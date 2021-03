Covid, a Roma 30 ambulanze ferme davanti agli ospedali: 450 attendono ricovero (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Quasi quattrocentocinquanta pazienti in attesa di ricovero o trasferimento e trenta ambulanze ferme davanti ai Pronto soccorso. E’ la situazione in tempo reale che stanno vivendo i principali ospedali di Roma, alle prese con un incremento notevole di accessi di pazienti Covid o con altre patologie. Come già avvenuto nei giorni scorsi, le ambulanze sono ferme davanti al Pertini, al policlinico Tor Vergata, al San Giovanni, al Casilino e al Sant’Andrea. Alcune di queste stazionano da questa mattina con pazienti a bordo. Scorrendo i dati in tempo reale sui Pronto soccorso, al Pertini ci sono 67 persone in attesa di ricovero o trasferimento, a Tor Vergata 61, al policlinico Umberto I e al San Camillo-Forlanini ce ne sono 59, al Gemelli 46, al Casilino e al Sant’Andrea 35, al Sant’Eugenio 34. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Quasi quattrocentocinquanta pazienti in attesa di ricovero o trasferimento e trenta ambulanze ferme davanti ai Pronto soccorso. E’ la situazione in tempo reale che stanno vivendo i principali ospedali di Roma, alle prese con un incremento notevole di accessi di pazienti Covid o con altre patologie. Come già avvenuto nei giorni scorsi, le ambulanze sono ferme davanti al Pertini, al policlinico Tor Vergata, al San Giovanni, al Casilino e al Sant’Andrea. Alcune di queste stazionano da questa mattina con pazienti a bordo. Scorrendo i dati in tempo reale sui Pronto soccorso, al Pertini ci sono 67 persone in attesa di ricovero o trasferimento, a Tor Vergata 61, al policlinico Umberto I e al San Camillo-Forlanini ce ne sono 59, al Gemelli 46, al Casilino e al Sant’Andrea 35, al Sant’Eugenio 34.

