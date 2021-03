Covid, 467 morti e quasi 24 mila contagi. L’Ue sui vaccini: arriviamo a 107 milioni di dosi consegnate (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 23.904 i nuovi casi di coronavirus e 467 i morti in 24 ore. Ieri si erano registrati 16.017 nuovi casi e 529 morti. Il numero dei contagi in calo, però, non corrisponde a un minor tasso di positività. Il dato, anzi, cresce dal 5,3% al 6,8%, considerando che i tamponi di ieri erano stati 301.451 e quelli delle ultime 24 ore sono stati 351.221. Intanto L’Ue fa il bilancio dei vaccini consegnati nel primo trimestre: siamo a 107 milioni di dosi, molto meno di quelle che erano previste all’inizio. Un lieve calo nei ricoveri Un lieve miglioramento si registra sul fronte dei ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono infatti 3.710, dei quali 283 ricoverati nelle ultime 24 ore. Il bilancio tra entrati e usciti si attesta così a 6 in meno di ieri, facendo segnare un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono 23.904 i nuovi casi di coronavirus e 467 iin 24 ore. Ieri si erano registrati 16.017 nuovi casi e 529. Il numero deiin calo, però, non corrisponde a un minor tasso di positività. Il dato, anzi, cresce dal 5,3% al 6,8%, considerando che i tamponi di ieri erano stati 301.451 e quelli delle ultime 24 ore sono stati 351.221. Intantofa il bilancio deiconsegnati nel primo trimestre: siamo a 107di, molto meno di quelle che erano previste all’inizio. Un lieve calo nei ricoveri Un lieve miglioramento si registra sul fronte dei ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono infatti 3.710, dei quali 283 ricoverati nelle ultime 24 ore. Il bilancio tra entrati e usciti si attesta così a 6 in meno di ieri, facendo segnare un ...

