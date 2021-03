Covid, 23.904 nuovi casi su 351.221 tamponi e altri 467 morti - In calo terapie intensive e ricoveri (Di mercoledì 31 marzo 2021) In Italia si sono registrati 23.904 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 351.221 tamponi processati. Il tasso di positività è del 6,8%, in aumento dell'1,5% rispetto a martedì. Il totale dei decessi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021) In Italia si sono registrati 23.904di coronavirus, a fronte di 351.221processati. Il tasso di positività è del 6,8%, in aumento dell'1,5% rispetto a martedì. Il totale dei decessi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 23.904 nuovi casi su 351.221 tamponi e altri 467 morti | In calo terapie intensive e ricoveri #Covid… - MaricaGusmitta : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 23.904 CONTAGI; 467 DECESSI!!! SUPERATI I 109.346 (108.879) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; 3… - luigiasero : Ultime Covid Italia: 476 decessi e 23.904 nuovi casi - Catia33347641 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: 23.904 positivi, 467 vittime. Il tasso di positività è del 6,8%, in aumento. Calo dei pazienti in rianimazione per… - PaoloMadonnaDF : Bollettino 31/03/2021: corsa a nove – Lombardia, Sicilia, Veneto, Piemonte, Campania, Puglia, Toscana, E. Romagna e… -