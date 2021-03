Covid 19 | la sindaca di Parigi invoca la chiusura delle scuole Macron parlerà alle 20

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Con 5.072 pazienti ricoverati nelle terapie intensive, il livello più alto da aprile 2020, la Francia ripiomba in piena emergenza sanitaria. Per questa sera20 è previsto un discorso al Paese del presidente Emmanuel, in cui probabilmente verranno annunciate nuovi restrizioni,quali nei giorni scorsiha provato a opporsi. Il governo sta valutando anche di chiudere le, finora rimaste sempre aperte ad eccezione del periodo tra marzo e maggio 2020 (il primo lockdown). Laè statata dalladi, Anne Hidalgo, che ha definito “gravissima” la situazione nella città e negli istituti. Secondo quanto riportato da Hidalgo, l’incidenza dei ...

Il tasso di incidenza del Covid fra i ragazzi di 15 - 19 anni è di 850 per 100.000 abitanti a Parigi, secondo la sindaca. 'Circa 20.000 studenti' oggi 'non sono in classe o perché sono malati o perché le loro classi sono chiuse', così la sindaca. Le classi chiuse sono oggi 850 a Parigi. Il tasso di incidenza del...