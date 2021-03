(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ladi, Anne Hidalgo, ha chiesto stamattina lanella capitale francese, vista la situazione sanitaria “gravissima” e la “grandissima disorganizzazione” negli istituti. Hidalgo ha detto a BFM TV che “circa 20.000 studenti” oggi “non sono in classe o perché sono malati o perché le loro classi sono chiuse”. Le classi chiuse sono oggi 850 a. Il tasso di incidenza delfra i ragazzi di 15-19 anni è di 850 per 100.000 abitanti a, secondo la

Advertising

TgLa7 : #Covid, #Parigi: sindaca Hidalgo chiede chiusura scuole Denuncia 'situazione gravissima e grandissima disorganizz… - Lucagrossi66 : La confusione regna anche da altri. Covid-19, la sindaca di Parigi chiede la chiusura delle scuole: troppi casi tr… - ascochita : RT @HuffPostItalia: Covid-19, la sindaca di Parigi chiede la chiusura delle scuole: troppi casi tra 15-19enni - Ecate31 : RT @HuffPostItalia: Covid-19, la sindaca di Parigi chiede la chiusura delle scuole: troppi casi tra 15-19enni - TeoloMassimo : RT @TgLa7: #Covid, #Parigi: sindaca Hidalgo chiede chiusura scuole Denuncia 'situazione gravissima e grandissima disorganizzazione' https… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaca

Agenzia ANSA

Il tasso di incidenza delfra i ragazzi di 15 - 19 anni è di 850 per 100.000 abitanti a Parigi, secondo laIl tasso di incidenza delfra i ragazzi di 15 - 19 anni è di 850 per 100.000 abitanti a Parigi, secondo la. .Parigi, 31 mar. (Adnkronos) - La sindaca socialista di Parigi, Anne Hidalgo, ha chiesto la chiusura di tutte le scuole della capitale francese ...“Sono al pronto soccorso da oggi pomeriggio alle 16 (lunedì 29 marzo ndr) per un problema al cuore. Ho fatto tutte le visite che i ...