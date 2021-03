Covid-19, i dati del 31 marzo: 23.904 nuovi casi. I morti sono stati 467 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore i nuovi casi Covid registrati sono stati 23.904 a fronte di 351.221 tamponi. Ancora alto il numero di morti, che sono stati 467. 23.744 il numero dei guariti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore iregistrati23.904 a fronte di 351.221 tamponi. Ancora alto il numero di, che467. 23.744 il numero dei guariti. L'articolo .

Advertising

NicolaMorra63 : In #Sicilia l'assessore alla Salute #Razza è indagato e tre dipendenti della Regione sono stati arrestati.… - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - LuigiF97101292 : RT @LaPresse_news: Covid, 467 decessi e quasi 24 mila nuovi casi: calano terapie intensive - atlantidelibri : RT @manginobrioches: La magistratura chiarirà, ma queste intercettazioni sono un insulto a chi in questi mesi ha fatto sacrifici e ha credu… -