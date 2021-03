Covid-19. Figliuolo visita hub vaccinali lombardi: "Questa è la bella Italia" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Operativo da stamattina l'hub di Malpensa Fiere: è in grado di garantire 5.500 vaccinazioni al giorno: aperto 7 giorni di 7 per 10 ore. Il commissario straordinario all'emergenza Covid visita anche l'hub di Trenno e di Fiera Milano: "Se ok lombardia ok buona parte del Paese" Leggi su rainews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Operativo da stamattina l'hub di Malpensa Fiere: è in grado di garantire 5.500 vaccinazioni al giorno: aperto 7 giorni di 7 per 10 ore. Il commissario straordinario all'emergenzaanche l'hub di Trenno e di Fiera Milano: "Se oka ok buona parte del Paese"

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - TgrRai : RT @TgrCalabria: #Covid negli ospedali calabresi reparti quasi saturi. Ancora problemi sul fronte vaccini con disservizi nelle prenotazioni… - TgrCalabria : #Covid negli ospedali calabresi reparti quasi saturi. Ancora problemi sul fronte vaccini con disservizi nelle preno… - BasicLifeSupp : Vaccini Covid. Piemonte, Cirio incontra Figliuolo: “Abbiamo chiesto più fiale e meno burocrazia” - qn_giorno : Vaccini #Covid in #Lombardia, Figliuolo: 'Campagna nazionale dipende da buon esito qui' -