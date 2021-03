“Costituzione come… Unione Europea”, ne parliamo con Maria Romana Allegri in tre video da usare come materiale didattico (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Costituzione come… Unione Europea": Eleonora Fortunato ed Elisabetta Tonni intervistano Maria Romana Allegri sull’Art. 11 della nostra Carta dei Diritti. “Costituzione come…” è un format che Orizzontescuola mette gratuitamente a disposizione di docenti e studenti a supporto dei loro percorsi di Educazione civica, per stimolare dibattiti, attività di ricerca, laboratori e per promuovere un’alleanza interessante tra didattica e giornalismo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021) “": Eleonora Fortunato ed Elisabetta Tonni intervistanosull’Art. 11 della nostra Carta dei Diritti. “” è un format che Orizzontescuola mette gratuitamente a disposizione di docenti e studenti a supporto dei loro percorsi di Educazione civica, per stimolare dibattiti, attività di ricerca, laboratori e per promuovere un’alleanza interessante tra didattica e giornalismo. L'articolo .

