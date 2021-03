Cosenza, arrestato il “re” delle truffe online: il 63enne si era nascosto vicino Roma per non scontare la condanna a 7 anni di carcere (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si era nascosto in un piccolo paesino nei dintorni di Roma per sfuggire all’esecuzione della condanna definitiva a suo carico a oltre 7 anni di carcere ma sono state proprio le ultime truffe da lui commesse a portare gli investigatori della polizia postale dritti al suo nascondiglio. Così è stato finalmente arrestato un 63enne originario di Cosenza noto come il “re” delle truffe online: ora dovrà scontare la sua pena per associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di strumenti di pagamento, truffa ed estorsione. Da tempo era latitante e si nascondeva in un appartamento dove è stato sorpreso questa mattina all’alba dagli agenti della Polizia Postale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si erain un piccolo paesino nei dintorni diper sfuggire all’esecuzione delladefinitiva a suo carico a oltre 7dima sono state proprio le ultimeda lui commesse a portare gli investigatori della polizia postale dritti al suo nascondiglio. Così è stato finalmenteunoriginario dinoto come il “re”: ora dovràla sua pena per associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di strumenti di pagamento, truffa ed estorsione. Da tempo era latitante e si nascondeva in un appartamento dove è stato sorpreso questa mattina all’alba dagli agenti della Polizia Postale di ...

