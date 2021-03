Coronavirus, un altro mese d’inferno per bar e ristoranti. Mario Draghi ha detto che non vuole illudere gli italiani (Di mercoledì 31 marzo 2021) I 529 morti nelle ultime 24 ore per Coronavirus hanno spinto il Governo a confermare che per almeno un mese non ci sarà nessuna zona gialla nel paese. Sarà un’Italia blindata per l’ennesima volta dall’inizio della pandemia di Coronavirus quella dei prossimi trenta giorni che non vedranno l’allentamento delle misure a zona gialla ne bianca in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 31 marzo 2021) I 529 morti nelle ultime 24 ore perhanno spinto il Governo a confermare che per almeno unnon ci sarà nessuna zona gialla nel paese. Sarà un’Italia blindata per l’ennesima volta dall’inizio della pandemia diquella dei prossimi trenta giorni che non vedranno l’allentamento delle misure a zona gialla ne bianca in L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

RaiStudio24 : Il card. Gualtiero Bassetti a #Studio24: come dice il Santo Padre, chiudersi nel proprio egoismo, sarebbe una… - Mariang47614228 : RT @plums_the: Vaccinare i bambini per il Sars Cov2 è un atto criminoso e andrebbe vietato assolutamente, altro che è importante. Far fare… - calciodangolo_ : ??Un altro caso di positività al #Coronavirus: in casa #Juventus, si ferma #Demiral. Quanto tempo dovrà stare fuori??? - Angolo_Juventus : ??Un altro caso di positività al #Coronavirus: in casa #Juventus, si ferma #Demiral. Quanto tempo dovrà stare fuori??? - JPCK72 : RT @plums_the: Vaccinare i bambini per il Sars Cov2 è un atto criminoso e andrebbe vietato assolutamente, altro che è importante. Far fare… -