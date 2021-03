Coronavirus, situazione nel mondo: oltre 128 milioni di casi (Di mercoledì 31 marzo 2021) oltre 128 milioni sono i casi di Coronavirus confermati nel mondo dall’inizio della pandemia; il Paese più colpito, con quasi 30,4 milioni di contagi, sono gli Stati Uniti, seguiti da Brasile, India e Francia Sono oltre 128 milioni i casi di Coronavirus confermati nel mondo dall’inizio della pandemia; lo riferisce il database aggiornato della Johns Hopkins University, secondo il quale il Paese più colpito, con quasi 30,4 milioni di contagi, sono gli Stati Uniti, seguiti da Brasile, India e Francia. Le vittime del Coronavirus, invece, sono poco più di 2,8 milioni e anche in questo caso gli Stati Uniti sono il Paese che ne ha registrate di più ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 marzo 2021)128sono idiconfermati neldall’inizio della pandemia; il Paese più colpito, con quasi 30,4di contagi, sono gli Stati Uniti, seguiti da Brasile, India e Francia Sono128diconfermati neldall’inizio della pandemia; lo riferisce il database aggiornato della Johns Hopkins University, secondo il quale il Paese più colpito, con quasi 30,4di contagi, sono gli Stati Uniti, seguiti da Brasile, India e Francia. Le vittime del, invece, sono poco più di 2,8e anche in questo caso gli Stati Uniti sono il Paese che ne ha registrate di più ...

