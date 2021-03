Coronavirus Sicilia, il bollettino del 31 marzo 2021: 2.904 casi in 48 ore, la situazione a Palermo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riprende il bollettino Coronavirus in Sicilia.Sono 2.904 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 48 ore. 14.623 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi (a fronte dei circa 26mila al giorno ai quali eravamo abituati).Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 31 marzo 2021. 1.031 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+22), di cui 140 in terapia intensiva (+20). Gli attuali positivi sono 19.920 con un tasso di positività attestato al 19,9%. I nuovi decessi sono 21, mentre i guariti appena 380.Di seguito la situazione dei nuovi positivi nelle province dell'Isola.Occhi puntati su ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021) Riprende ilin.Sono 2.904 i nuovidi positività alemersi innelle ultime 48 ore. 14.623 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi (a fronte dei circa 26mila al giorno ai quali eravamo abituati).Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 31. 1.031 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+22), di cui 140 in terapia intensiva (+20). Gli attuali positivi sono 19.920 con un tasso di positività attestato al 19,9%. I nuovi decessi sono 21, mentre i guariti appena 380.Di seguito ladei nuovi positivi nelle province dell'Isola.Occhi puntati su ...

