Coronavirus, Puglia: tulipani regalati a personale sanitario e pazienti (Di mercoledì 31 marzo 2021) In Puglia, un campo di tulipani è stato chiuso per la zona rossa: i fiori sono stati raccolti e donati a medici e pazienti Covid dell'ospedale di Bari.

