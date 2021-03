Coronavirus, per tutto aprile soltanto zone rosse o arancioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo la bozza del nuovo decreto del governo è previsto lo stop alle zone gialle in tutta Italia fino al 30 aprile. Scuole aperte in zona rossa. Decreto Covid, niente zone gialle fino al 30 aprile: riaprono le scuole su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 31 marzo 2021) Secondo la bozza del nuovo decreto del governo è previsto lo stop allegialle in tutta Italia fino al 30. Scuole aperte in zona rossa. Decreto Covid, nientegialle fino al 30: riaprono le scuole su Notizie.it.

Advertising

Corriere : ?? In #Israele è quasi tutto come prima e i casi di #COVID19 sono in costante diminuzione. Senza immunità di gregge.… - SkyTG24 : Per la prima volta l'#OMS ha criticato pubblicamente Pechino per i dati condivisi sul #coronavirus ?? - RaiNews : Il Brasile ha registrato 84.494 nuovi casi e 3.780 morti per il #coronavirus nelle ultime 24 ore, stabilendo così u… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi 31 marzo: 58 morti in Emilia, 51 in Puglia, 38 in Campania. Ecco i nuovi casi Co… - RiccardoDeias : #Covid, la cura da fare a casa per evitare di finire all'ospedale (ha funzionato nel 98% dei casi).… -