Coronavirus, oltre 128 milioni di contagi nel mondo da inizio pandemia (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Ha superato quota 128 milioni il numero di contagi da Covid-19 riportati in tutto il mondo da inizio pandemia, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I decessi sono stati quasi 2,8 milioni, le guarigioni 72,6 milioni. Il triste primato di Paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con 30,3 milioni di casi e 551 mila morti su 328 milioni di abitanti. Seguono il Brasile (12,5 milioni, 313 mila), l’India (12 milioni, 162 mila) e il Messico (2,2 milioni, 201 mila). E proprio il Brasile continua a preoccupare: stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute, nella giornata di ieri, infatti, si sono registrati 84.494 nuovi casi e 3.780 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Ha superato quota 128il numero dida Covid-19 riportati in tutto ilda, secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins. I decessi sono stati quasi 2,8, le guarigioni 72,6. Il triste primato di Paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti, con 30,3di casi e 551 mila morti su 328di abitanti. Seguono il Brasile (12,5, 313 mila), l’India (12, 162 mila) e il Messico (2,2, 201 mila). E proprio il Brasile continua a preoccupare: stando ai dati diffusi dal Ministero della Salute, nella giornata di ieri, infatti, si sono registrati 84.494 nuovi casi e 3.780 ...

