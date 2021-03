Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 31 marzo 2021: +23.904 nuovi positivi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Chi per Pasqua andrà in vacanza in un Paese dell’UE dovrà sottoporsi a un tampone prima di partire e a 5 giorni di isolamento al rientro Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, mercoledì 31 marzo 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DEL bollettino Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 23.904 nuovi positivi e 467 decessi; il tasso di positività era del 6,8%. Sono 3.710 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-6); 29.180 le persone ricoverati (+51) AGGIORNAMENTI NEWS L’ultimo studio dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute rivela che la variante ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Chi per Pasqua andrà in vacanza in un Paese dell’UE dovrà sottoporsi a un tampone prima di partire e a 5 giorni di isolamento al rientro Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, mercoledì 31andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. I DATI DELNelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 23.904e 467 decessi; il tasso dità era del 6,8%. Sono 3.710 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-6); 29.180 le persone ricoverati (+51) AGGIORNAMENTI NEWS L’ultimo studio dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute rivela che la variante ...

Advertising

Avvenire_Nei : Coronavirus. In Vaticano vaccinati altri 100 poveri - SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 10.018.265 Di cui prime dosi: 6.875.106 Di c… - zazoomblog : Bollettino coronavirus di oggi 31 marzo 23.904 casi e 467 morti. In Lombardia 3.943 contagi Veneto 2.317 Piemonte 2… - zannazyu : RT @queequeg1901: Il Texas riporta oggi 4007 casi di coronavirus a tre settimane fa quando ha eliminato tutte le restrizioni. New York 8972… -