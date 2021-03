Coronavirus oggi in Italia, bollettino del giorno 1° aprile 2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto che sarà valido dal 7 al 30 aprile. Stop alle zone gialle e obbligo di vaccino per i sanitari Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. oggi, giovedì 1° aprile 2021 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto, che sarà valido sarà valido dal 7 al 30 aprile, inclusi. Stop alle zone gialle anche se potranno esserci deroghe. E quest’ultimo é stato un parziale accoglimento della richiesta avanzata dalla Lega di introdurre un meccanismo automatico che permettesse il passaggio in zona gialla, e quindi la riapertura di bar e ristoranti a pranzo, qualora i ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 1 aprile 2021) Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto che sarà valido dal 7 al 30. Stop alle zone gialle e obbligo di vaccino per i sanitari Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, giovedì 1°andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto, che sarà valido sarà valido dal 7 al 30, inclusi. Stop alle zone gialle anche se potranno esserci deroghe. E quest’ultimo é stato un parziale accoglimento della richiesta avanzata dalla Lega di introdurre un meccanismo automatico che permettesse il passaggio in zona gialla, e quindi la riapertura di bar e ristoranti a pranzo, qualora i ...

