Coronavirus, Lombardia in zona rossa fino all’11 aprile. Fontana: «Troppo alti i dati sui ricoveri» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ad annunciarlo è il presidente della Regione Attilio Fontana: «La Lombardia continuerà a essere zona rossa ancora per un po’». I dati sulle terapie intensive delle strutture ospedaliere al momento non incoraggiano le riaperture: 863 i ricoveri in area critica. 7.033 i pazienti nei reparti Covid. È per questo che la regione potrà rimanere in zona rossa almeno per un’altra settimana e quindi fino all’11 aprile. Tra due giorni la decisione potrà essere definitiva, quando cioè i dati del monitoraggio della cabina di regia indicheranno nel dettaglio la situazione contagi. «Certi dati stanno migliorando, come l’indice Rt che si è abbassato in maniera considerevole, ma ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ad annunciarlo è il presidente della Regione Attilio: «Lacontinuerà a essereancora per un po’». Isulle terapie intensive delle strutture ospedaliere al momento non incoraggiano le riaperture: 863 iin area critica. 7.033 i pazienti nei reparti Covid. È per questo che la regione potrà rimanere inalmeno per un’altra settimana e quindi. Tra due giorni la decisione potrà essere definitiva, quando cioè idel monitoraggio della cabina di regia indicheranno nel dettaglio la situazione contagi. «Certistanno migliorando, come l’indice Rt che si è abbassato in maniera considerevole, ma ...

