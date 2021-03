Coronavirus | l’annuncio di Pfizer | «Vaccino efficace al 100% sui ragazzi dai 12 ai 15 anni»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilanti Covid disarebbe sicuro edanche sugli adolescenti tra i 12 e i 15. È quanto dichiara l’azienda statunitense che, dopo aver sperimentato il proprio farmaco sui soggetti under 16, parla di un’efficacia al. I dati preliminari dimostrano come su 2.260 volontari sottoposti alla somministrazione del, si siano registrati solo 18 casi di Covid-19 e tutti negli adolescenti che hanno ricevuto il placebo. «In tutto il mondo, desideriamo ardentemente una vita normale. Questo è particolarmente vero per i nostri figli» ha affermato Ugur Sahin, CEO e co-fondatore di BioNTech. «I primi risultati che abbiamo visto negli studi sugli adolescenti suggeriscono che i bambini sono particolarmente ben protetti dalla vaccinazione, il che è molto ...